Morawiecki: W ten sposób wyznaczamy nowy horyzont rozwoju

W klipie zamieszczonym w mediach społecznościowych premier odnosi się do podpisanej dziś umowy na zakup myśliwców F-35. Podkreśla, że polskie lotnictwo wojskowe ma nie tylko wspaniałą przeszłość, ale teraz także "wielkie otwarcie na przyszłość".

– Tak szybkich, zaawansowanych technicznie i skutecznych samolotów nasza armia jeszcze nie posiadała – mówi na nagraniu Mateusz Morawiecki. – Chcemy, aby Polska była bezpieczna w powietrzu, na lądzie i na morzu. Aby bezpieczny był każdy kilometr naszego kraju. Dlatego, jako jedno z nielicznych państw NATO, utrzymujemy finansowanie wojska na poziomie 2 proc. PKB. I będziemy je zwiększać zgodnie z przyjętymi założeniami. W ten sposób wyznaczamy nowy horyzont rozwoju. Tworzymy długofalową strategię obronności. Bo bezpieczeństwo Polski - i bezpieczeństwo wszystkich Polaków - jest naprawdę bezcenne – zaznacza szef rządu.





Polska podpisała w piątek umowę na zakup F-35. Zgodę na sprzedaż Polsce trudnowykrywalnych myśliwców piątej generacji wyraził w 2019 roku Kongres USA. Koszt jednego samolotu to 87 mln dolarów. Łącznie za zakup 32 F-35 Polska zapłaci 4,6 miliarda dolarów. Najnowocześniejsze myśliwce świata trafią do Polski w 2026 roku. Zastąpią one wykorzystywane w polskich siłach powietrznych MiG-29 i Si-22.



W uroczystości podpisania umowy, która odbyła się w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego na lotnisku Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie wzięli udział prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, szef MON Mariusz Błaszczak i ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.