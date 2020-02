Kukiz: Proszę przekazać Andrzejowi Dudzie, by przestał opowiadać głupoty

Prezydent podkreśla, że jego ewentualna aprobata zależałaby od tego, jakie konkretne rozwiązania proponowałoby nowe prawo.

– Gdyby chodziło o status osoby najbliższej ułatwiający takie sprawy, jak wzajemne wspieranie się, troskę, dowiadywanie się o stan zdrowia, to jako prezydent podpisanie takiej ustawy poważnie bym rozważył – przyznaje Andrzej Duda. – Zwłaszcza że taka ustawa dotyczyłaby wszystkich żyjących w związkach nieformalnych – dodaje.

W ostrych słowach do tych doniesień odniósł się Paweł Kukiz.

"Panie Spychalski, rzeczniku PAD, proszę, by przekazać Andrzejowi Dudzie, by przestał chodzić i opowiadać głupoty, tylko by zabrał się do pracy i w końcu po pięciu latach przedstawił konkretny projekt ustawy o związkach partnerskich" – napisał Kukiz na Facebooku.

Polityk przypomniał, że Andrzej Duda podobne słowa mówił już w 2015 roku i od tamtego czasu niewiele się zmieniło.