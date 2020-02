"Jednak to PiS ma racje". Wyznanie dziennikarza "Wyborczej"

Jednym z gości Marcina Mellera w programie „Drugie śniadanie mistrzów” był dziennikarz „Gazety Wyborczej” Piotr Głuchowski.

W pewnym momencie dyskusji, odnosząc się do kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości, Głuchowski opowiedział jak rozmawiał ze swoim synem na temat sądów. – Ja próbowałem wszystko dokładnie wytłumaczyć mojemu synowi 20-letniemu, który jest zupełnie odpięty od rzeczywistości politycznej, ale za to dobrze rozumuje jako student matematyki – mówił dziennikarz. – Jak mu to wszystko wyłożyłem to on się podrapał po głowie i mówi: „Nie, to jednak PiS ma rację” – przyznał dziennikarz.

Następnie w trakcie krótkiej wymiany zdań w studiu, Głuchowski tłumaczył, że dyskusja z synem trwała długo, gdyż jechali z Warszawy na Kujawy.

–W którym mieście go wysadziłeś? – zapytał z niedowierzaniem Meller.