Semka: Jan Olszewski to przykład ładnego życiorysu

– Jan Olszewski to przykład ładnego życiorysu. Życiorysu człowieka, który łączył w sobie wrażliwość socjalistyczną z patriotyzmem. Jego rodzina wywodziła się z PPS-u – tak o Janie Olszewskim mówił na antenie Polskiego Radia 24 publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka, współautor książki "Lewy czerwcowy". – Jego droga życiowa wywodziła się z warszawskiego Brudna, rodziny kolejarskiej (...) Szarych Szeregów, udziału w obronie Polskiego Stronnictwa Ludowego po wojnie, gdy było to jedyne ugrupowanie opozycjne w pełnym tego słowa znaczeniu – mówił Semka.

– Były premier łączył w sobie także gotowość do zrywu z dosyć chłodną refleksją na temat tego, co należy robić w momencie, kiedy coś się nie udaje. Pragmatyzm był też jego cechą charakterystyczną – stwierdził gość Antoniego Trzmiela.

W pierwszą rocznicę śmierci Jana Olszewskiego na jego grobie na wojskowych Powązkach wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele prezydenta, premiera i marszałka Sejmu. O godzinie 19 w warszawskiej archikatedrze zostanie odprawiona msza święta w jego intencji.