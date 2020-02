Popularni youtuberzy w tarapatach. Naczelna Izba Aptekarska grozi pozwem

Film pełen jest wulgarnych sugestii, ukazujących brak profesjonalizmu farmaceutów. Skecz zobaczyło już prawie 1,5 mln osób.

Nagranie nie spodobało się Naczelnej Izbie Aptekarskiej. "1 lutego br. AbstrachujeTV nagrali film rzekomo obrazujący pracę farmaceuty w aptece. Niestety zamiast śmiechu pozostaje niesmak, żenada i naruszenie dóbr osobistych. Naczelna Izba Aptekarska zdecydowanie sprzeciwia się tego rodzaju praktykom stanowczo reagując na zamieszczony materiał" – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Izba wystosowała wezwanie przedsądowe: "Przyczyną skierowania do Państwa przedmiotowego wezwania są krzywdzące treści kierowane w ww. filmie do opinii publicznej, a dotyczące rzekomego sposobu pracy farmaceutów z pacjentami, którzy wykonują swój zawód w aptekach ogólnodostępnych. Podkreślić należy, iż formułowany przez Państwa przekaz nie znajduje odzwierciedlenia ani potwierdzenia w faktach, a ich prezentowanie opinii publicznej ma jednoznacznie negatywny wpływ na wizerunek zawodu farmaceuty, jego dobre imię oraz renomę. Są to ponadto twierdzenia o charakterze zniesławiającym".

Twórcy kanału nie odnieśli się jeszcze do sprawy.