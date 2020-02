Czym tu straszyć

My tej hołoty agitować nie musimy” – mówił, w swym charakterystycznym stylu, niezapomniany Kolega Kierownik ze sławnej audycji Jacka Fedorowicza na okoliczność zbliżających się wyborów (wtedy, gdy Fedorowicz nagrywał ten skecz dla tzw. drugiego obiegu, nie wiadomo jeszcze było, że ostatnich w PRL). – „My na nich oddziałamy w inny sposób: my im zabezpieczymy s t r a c h a!”.