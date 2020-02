Wałęsa udzielił wywiadu rosyjskiej prasie. Szokujące słowa

W rozmowie z Eleną Skworcową były prezydent mówił o stosunkach polsko-rosyjskich, które w jego ocenie należy naprawić. Jego zdaniem, leży to w gestii rosyjskiego przywódcy, który powinien powołać trzy zespoły, które zajęłyby się rozwiązaniem sporów. Jak mówił, pierwsza grupa powinna zając się rozwiązaniem problemów wojennych. Druga zaś miałaby się zastanawiąć nad stosunkami komunizmu po wojnie, do okresu powstania Solidarności. – Niech obliczą, niech wyliczą, niech udowodnią – powiedział Lech Wałesa. – I trzecia grupa niech się zastanowi, co zrobić, aby się dobrze ustawić w Europie i globalnie – dodał, podkreślając iż Władimir Putin kontrolować prace tych trzech grup co pół roku.

Lech Wałęsa wyraził pogląd, iż prezydent Rosji "jest bardzo inteligentną osobą:. Przyznał również iż chciałby z nim odbyć przynajmniej półgodzinną rozmowę.

Były prezydent stwierdził również, że nasz naród więcej wycierpieli od Niemców niż od Rosjan, a mimo tego pogodziliśmy się z nimi i budujemy dobre relacje z Berlinem. Podkreślił, że zmiana możliwa jest również możliwa w relacjach poslsko-rosyjskich. Jako dowód podał swoją rozmowę z Borysem Jelcynem i Michaiłem Gorbaczowem.

Elena Skworcowa przypomniała Wałęsie, iż w czasie sporkania z Jelcynem mieszkał na Kremlu, gdzie wcześniej była kwatera Stalina.Zapytany, jak się tam czuł jako przeciwnik komunizmu, były prezydent odparł: "był okres, kiedy komunizm był potrzebny". Wyjaśnił, że kiedyś kapitaliści źle traktowali robotników i potrzeba było czegoś, co dałoby im lekcję. Zdaniem byłego prezydenta, podstawy komunizmu nie były złe, jednak "coś poszło nie tak".