Stonoga przeprasza Platformę Obywatelską. "Niewybaczalny błąd"

Stonoga ma do siebie żal, że poparł Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich w 2015 roku. Kontrowersyjny biznesmen zdradził również, kogo poprze w majowych wyborach.

"Przepraszam Cię Polsko za to, że w 2015 roku namawiałem do glosowania na a.dudę. Przepraszam Cię Platformo Obywatelska za tę podłość wyrządzoną Ci przeze mnie w 2015 roku. Niewybaczalny błąd" – napisał Stonoga na Twitterze.

W kolejnym wpisie biznesmen udostępnił zdjęcie Władysława Kosiniaka-Kamysza z dopiskiem "Mój głos poleci właśnie tam".

Kim jest Stonoga?

Zbigniew Stonoga to biznesmen znany z bardzo ostrego języka i kontrowersyjnych działań. Było o nim głośno, kiedy opublikował akta ze śledztwa dotyczącego afery taśmowej.

Na początku 2017 roku otrzymał wezwanie do stawienia się w areszcie śledczym na stołecznej Białołęce. Zamiast to uczynić, Stonoga... opublikował w sieci nagranie z Monte Carlo. Biznesmen zapowiedział wówczas, że nie zamierza iść do więzienia. Ostatecznie wysłano za nim list gończy i zatrzymano go w maju tegoż roku. Dwa lata wcześniej Sąd Rejonowy Warszawa-Praga Północ skazał Stonogę na rok bezwzględnego więzienia za oszustwo przy sprzedaży samochodu marki Lexus w 2009. Z kolei krakowska prokuratura oskarżyła go o wyprowadzenie z krakowskiego Viamotu SA 42 milionów złotych.