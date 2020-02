Kompromitacja Kidawy-Błońskiej. "Do polexitu wystarczy..."

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej zalicza wpadkę za wpadką. Tym razem Kidawa-Błońska gościła w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim, gdzie spotkała się z wyborcami i odpowiadała na ich pytania.

Jeden z uczestników spotkania zabrał głos i powiedział, że martwi go "ewentualność wyjścia Polski z Unii". – Mam pytanie do pani jako do Marszałka Sejmu. Czy prawdą jest, że dla wypowiedzenia tej umowy międzynarodowej wystarczy po prostu uchwała sejmowa i podpis prezydenta? I już nas nie ma? – pytał Kidawę-Błońską mężczyzna.

Tu padła zaskakująca odpowiedź - kandydatka na prezydenta odpowiedziała twierdząco. – Tak, ustawa. Wystarczy zwykła ustawa – stwierdziła Kidawa-Błońska. Później jeszcze kilkukrotnie powtórzyła tę odpowiedź.

– Już weto prezydenta nie jest potrzebne? – dopytywał mężczyzna. – Nie, jak jest ustawa to jest potrzebne weto prezydenta – odparła polityk PO. Wówczas uczestnik spotkania zwrócił się do niej: "tym bardziej musi pani wygrać".

Według przepisów prawa, o opuszczeniu Unii Europejskiej nie decydują żadni politycy, a obywatele Polski w drodze referendum ogólnokrajowego. Z polskiej Konstytucji wynika, że "w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe".