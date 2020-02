Kidawa-Błońska martwi się o podziały w Polsce. "Za chwilę będziemy mieli tu Romea i Julię"

W sobotę, podczas spotkania z mieszkańcami Sanoka, Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła m.in. o tym, jak poglądy polityczne rodziców odbijają się na życiu dzieci. Jej zdaniem, podział w społeczeństwie jest tak duży, że może doprowadzić nawet do sytuacji rodem z "Romea i Julii", gdzie różnice między rodzicami i idące za tym zakazy doprowadziły do samobójstwa dzieci.

– Ja bym bardzo chciała, żebyśmy potrafili podać sobie rękę. I chciałabym, żeby małe dziewczynki w przedszkolu nie płakały, że nie mogą iść na przyjęcie urodzinowe do koleżanki, bo rodzice różnią się polityczni. Do tego doszliśmy. Jeżeli dorośli się spierają, to może rozumieją, dlaczego. Ale jeżeli dziecko jest za to karane, to to jest zbrodnia – oceniła. – Jak dziecku wytłumaczyć, że spór polityczny doprowadził do tego stanu, że ona nie może jako jedyna z klasy pójść na urodziny. To nie jest normalne – dodała.

– Naprawdę za chwilę będziemy mieli Romea i Julię w Polsce dlatego, że nie będą młodzi ludzie ze sobą, bo rodzice nie pozwolą. (...) Zaślepienie, nienawiść, brak tolerancji powoduje, że robimy krzywdę już najmłodszym. To się zaczyna dziać wśród dzieci i to jest straszne – powiedziała.