Oburzająca wypowiedź Halickiego. "To jest wyrok śmierci dla wielu tysięcy osób"

W czwartek wieczorem Sejm znowelizował ustawę abonamentową i przyznał mediom publicznym rekompensatę w kwocie prawie 2 miliardów złotych. Politycy KO próbowali to zablokować, żądając przyznania tych pieniędzy na onkologię. "Propozycja" wyszła ze strony marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. "Rozumiem, że Sejm jej nie odrzuci, gdyż trudno być przeciw zwiększeniu finansowania onkologii" – napisał na Twitterze, tworząc przy okazji narrację opozycji.

Dziś w temacie rekompensaty dla TVP wypowiadali się politycy Platformy Obywatelskiej. Podczas briefingu w Sejmie Andrzej Halicki wygłosił skandaliczną wypowiedź.

– Dzisiaj, jeżeli prezydent podpisze tę ustawę [nowelizację ustawy abonamentowej], to to jest wyrok śmierci dla wielu tysięcy osób. Taka jest waga tego podpisu – stwierdził polityk. Halicki ocenił, że Andrzej Duda "miał pięć lat" na poprawę sytuacji w onkologii. – To, że kilka dni temu odbyło się spotkanie [dot. strategii onkologicznej], nie oznacza, że istnieje realny program związany także z finansowaniem, jakikolwiek program systemowy, który pochodziłby z inicjatywy pana prezydenta – powiedział.