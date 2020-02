Marsz przez ciemną dolinę

Rośnie poparcie dla Andrzeja Dudy. Oto najnowszy sondaż

Rośnie poparcie dla Andrzeja Dudy. Gdyby doszło do II tury wyborów do urzędujący prezydent mógłby liczyć na zwycięstwo ze wszystkimi swoimi kontrkandydatami – wynika z sondażu pracowni Social Changes.