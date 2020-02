Parasol nad Kwaśniewskimi

Wojciech Wybranowski: „Oluś zawsze był krętaczem, i to małym krętaczem. Za co się brał, zawsze spierd”...– pamiętasz, kto to powiedział?

Cezary Gmyz: Chodzi ci oczywiście o słynne nagranie rozmowy Józefa Oleksego z Aleksandrem Gudzowatym zarejestrowane w siedzibie firmy Bartimpex w pierwszej połowie września 2006 r. Ale były premier nazywał Kwaśniewskiego nie tylko małym krętaczem…