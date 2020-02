Stanowcza reakcja na publikację nt. Konfederacji. Mocne słowa pod adresem Jakubiaka

Wirtualna Polska dziś wiadomości, jakie kilka miesięcy temu mieli wymieniać między sobą członkowie Ruchu Narodowego. Był to czas sprzed wyborów do Parlamentu Europejskiego, kiedy formowała się Konfederacja, a jej szeregi zasilali jeszcze Piotr Liroy-Marzec i Marek Jakubiak. To właśnie tego ostatniego dotyczyły wiadomości, które trafiły w ręce dziennikarzy. "Zalecam konsekwentne zwalczanie Marka Jakubiaka. Działacze będą wniebowzięci" – mieli do siebie pisać narodowcy. "Proponuję wzmocnienie oporu przed Markiem Jakubiakiem" – brzmi druga cytowana przez Wp.pl wiadomość.

Marek Jakubiak w rozmowie z portalem oskarżał narodowców o to, że chcą przejąć władzę w Konfederacji. O tego typu działania oskarżył Roberta Winnickiego, którego nazwał "facetem bez skrupułów". – Narodowcy tak działają. Chcieli wykończyć mnie w polityce, dziś tak samo chcą wykończyć Janusza Korwin-Mikkego, Grzegorza Brauna i resztę – powiedział.

Sam Winnicki zaprzeczył jakoby był autorem tych wiadomości i w ogóle brał udział w takiej konwersacji. Jego wersję potwierdza Artur Zawisza. Polityk odniósł się do sprawy na Twitterze i oskarżył Jakubiaka o świadome wprowadzanie opinii publicznej w błąd.

"W odniesieniu do sensacji tyczących Konfederacji: autorem załączonych SMS nie jest pos. Robert Winnicki ani nikt z Ruchu Narodowego. Były poseł Jakubiak doskonale wie, kto do kogo i po co pisał, a świadomie wprowadza w błąd opinię publiczną. Wstyd" – napisał Zawidza.