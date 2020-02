"To upokarzające...". Kolejne ciężkie spotkanie Kidawy-Błońskiej z wyborcami

Podczas spotkania z Kidawą-Błońską głos zabrała jedna z kobiet obecnych na sali. Powiedziała, że nie można mieć pretensji, że część ludzi czerpie informacje z jednego źródła (mediów publicznych), gdyż nie stać ich na inne.

Kobieta następnie wyraziła żal z powodu tego, że politycy PO uważają trzynaste emerytury i renty wypłacane przez rząd za "upokarzające". – Dla mnie upokarzające było to, że ja za Platformy dostałam trzy złote podwyżki co roku. Jak za to wyżyć. Jak mogę zapłacić za internet, gazetę kupić? To nawet na gazetę nie wystarczy – mówiła.

Słowa o "upokarzających" trzynastych emeryturach padły w 2019 roku z ust byłej minister w rządzie PO-PSL Joanny Muchy.”. – Mam nadzieję, że ludzie jednak poczują to jako pewnego rodzaju upokorzenie – mówiła wówczas.