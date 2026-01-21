Przeszukanie w siedzibie KRS. Prokuratura zdradza szczegóły

Informacje na temat przeprowadzanych w środę czynności przekazała podczas popołudniowej konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Anna Adamiak.

Czynności w siedzibie KRS. Prokuratura podaje szczegóły

Jak podkreśliła, są one realizowane w oparciu o postanowienie wydane 13 grudnia o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte po złożonym 28 marca ubiegłego roku zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa. – Dotyczy ono ukrywania dokumentów poprzez odmowę ich wydania, a także powoływanie się na pełnioną funkcję w sytuacji, kiedy osoby powołujące się tej funkcji nie sprawują – wyjaśniła.

Adamiak wskazywała, iż materiał zgromadzony w postępowaniu pozwolił na ustalenie, że osoby, które zostały odwołane z funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego zastępcy wciąż podejmują czynności jako osoby dziś już nieuprawnione.

Więcej informacji na temat przebiegu prowadzonych czynności Prokuratura Krajowa ma podać po ich zakończeniu. – Celem tych czynności jest odebranie i zabezpieczenie dowodów w prowadzonym postępowaniu – podsumowała.

"Biorą udział w zamachu stanu". Policja blokuje posłom wejście do KRS

Przypomnijmy, że po informacji o czynnościach w siedzibie KRS przed gmachem pojawili się posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nich był Dariusz Matecki, który przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że obecni na miejscu funkcjonariusze policji uniemożliwiają im wejście do budynku.

– To jest po prostu niewiarygodne. Niech krzyczą później, że nie chcą wizerunku udostępniać, ale w tej chwili biorą udział w zamachu stanu. Ci ludzie którzy tu stoją – podkreśla Matecki na opublikowanym na platformie X nagraniu.

Czytaj też:

Prokuratorzy i policja w siedzibie KRSCzytaj też:

Gorąco przed siedzibą KRS. "Biorą udział w zamachu stanu"Czytaj też:

Policja w siedzibie KRS. "Działania prowadzone w sposób najmniej uciążliwy"