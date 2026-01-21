Gorąco przed siedzibą KRS. "Biorą udział w zamachu stanu"

W środę po południu media obiegła informacja o wejściu prokuratorów w asyście policji do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Z ustaleń mediów wynika, że wcześniej prokuratura podjęła decyzję o przeprowadzeniu przeszukania.

Policja blokuje posłom wejście do siedziby KRS

Niedługo później na miejscu pojawili się posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nich Dariusz Matecki, który poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że funkcjonariusze uniemożliwiają parlamentarzystom wejście do gmachu KRS.

– Drodzy państwo, jesteśmy przed KRS-em i właśnie policja zablokowała posłom na Sejm wejście do KRS-u. To jest po prostu niewiarygodne. Niech krzyczą później, że nie chcą wizerunku udostępniać, ale w tej chwili biorą udział w zamachu stanu. Ci ludzie którzy tu stoją – podkreśla Matecki na opublikowanym na platformie X nagraniu.

Działania funkcjonariuszy skomentował również były wiceminister sprawiedliwości, obecnie poseł PiS Sebastian Kaleta. W jego ocenie, to jest kodeksowe wypełnienie znamion zamachu stanu, czyli siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa.

"Posłowie mają prawo wejść do siedziby KRS. Policja nie ma prawa do blokowania wejścia do niezależnego do niej, konstytucyjnego organu państwa" – podkreślił parlamentarzysta.

"Przestępstwo dotyczące ukrywania dokumentów"

Z informacji podanych przez rzecznik Prokuratury Krajowej Anny Adamiak podczas popołudniowej konferencji prasowej wynika, że przeszukanie odbywa się w pomieszczeniach należących do biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, które mieści się właśnie w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa. Czynności, jak przekazała, mają związek z postępowaniem dotyczącym m.in. ukrywania dokumentów.

