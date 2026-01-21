Policja w siedzibie KRS. "Działania prowadzone w sposób najmniej uciążliwy"

Funkcjonariusze policji weszli w środę do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa. Czynności są wykonywane na polecenie prokuratury.

W komunikacie prasowym Komendy Stołecznej Policji czytamy: "Dzisiaj (środa, 21 stycznia), na polecenie Prokuratury Krajowej, funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji w obecności prokuratorów weszli do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa w celu przeprowadzenia czynności procesowych przewidzianych w Kodeksie postępowania karnego".

"Działania zostały podjęte na podstawie postanowienia prokuratora. Czynności Policji realizowane są wyłącznie w zakresie określonym przez prokuratora i pod jego nadzorem. Są one prowadzone w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla funkcjonowania instytucji. Policja działała na podstawie i w granicach prawa, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy o Policji. Na obecnym etapie postępowania, mając na uwadze jego dobro, Policja nie udziela dodatkowych informacji. Gospodarzem postępowania jest Prokuratura Krajowa" – informuje KSP.

Gorąco przed siedzibą KRS. "Biorą udział w zamachu stanu"

Na miejscu pojawili się posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Wśród nich Dariusz Matecki, który poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że funkcjonariusze uniemożliwiają parlamentarzystom wejście do gmachu KRS.

– Drodzy państwo, jesteśmy przed KRS-em i właśnie policja zablokowała posłom na Sejm wejście do KRS-u. To jest po prostu niewiarygodne. Niech krzyczą później, że nie chcą wizerunku udostępniać, ale w tej chwili biorą udział w zamachu stanu. Ci ludzie którzy tu stoją – podkreśla Matecki na opublikowanym na platformie X nagraniu.

Działania funkcjonariuszy skomentował również były wiceminister sprawiedliwości, obecnie poseł PiS Sebastian Kaleta. W jego ocenie, to jest kodeksowe wypełnienie znamion zamachu stanu, czyli siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa.

"Posłowie mają prawo wejść do siedziby KRS. Policja nie ma prawa do blokowania wejścia do niezależnego do niej, konstytucyjnego organu państwa" – podkreślił parlamentarzysta.

