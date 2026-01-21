Co się dzieje w Polsce 2050? Szef klubu wyjaśnia zamieszanie z wyborami

Rada Krajowa Polski 2050 zadecydowała, że powtórzona druga tura wyborów na przewodniczącego partii odbędzie się do 31 stycznia.

Na szefa partii startują Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – minister funduszy i polityki regionalnej oraz Paulina Hennig-Kloska – minister klimatu i środowiska.

Szymon Hołownia oświadczył w poniedziałek na platformie X, że przekazał członkom Rady Krajowej, iż decyzje kandydatek walczących o funkcję przewodniczącej partii „skłaniają go do oddania w ich ręce pełnej odpowiedzialności za kolejne decyzje dotyczące partii”.

Polska 2050 wybierze nowego przewodniczącego

Paweł Śliz, przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050, pytany przez DoRzeczy.pl o to, co się dzieje w partii, odpowiedział, że „nic wielkiego”. – Trwa demokratyczny proces wyborczy. Polska 2050 to jedyna partia, która ma kilku kandydatów na przewodniczącego. W pozostałych partiach mamy zawsze jednego prawilnego kandydata na szefa, który dostaje 99,9 proc. głosów. W Polsce 2050 trwa konstruktywna rywalizacja na wizję partii i to tylko nam pomaga – tłumaczył.

Pytany o to, dlaczego nie wystartował na przewodniczącego, mimo że na przykład wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka widział go na tej funkcji, Paweł Śliz odpowiedział, że bardzo serdecznie dziękuje Michałowi Gramatyce za to, że widział go na funkcji przewodniczącego partii. – Jednak ja podchodzę odpowiedzialnie do zadań, które zostały mi powierzone. Zostałem przewodniczącym klubu parlamentarnego Polski 2050. To jest bardzo ciężka praca i bardzo odpowiedzialna. Nie byłbym w stanie pogodzić pracy szefa klubu i przewodniczącego partii, bo szef partii musi jechać w teren i musi spotykać się z ludźmi, musi mieć zupełnie inne prace. Nie da się tych dwóch funkcji łączyć – wyjaśnił.

Hołownia nie wystartuje na szefa partii

Paweł Śliz pytany o to, czy Szymon Hołownia zrobił dobrze, czy jednak popełnił błąd, że nie startuje ponownie na szefa partii, powiedział, że „Szymon Hołownia jest niezaprzeczalnym liderem Polski 2050”. – Uważam, że on jednoczy i łączy ludzi – dodał.

Zwrócił uwagę, że „polityka jest jak rollercoaster”. – Zmienia się droga – raz na dole, raz na górze, raz w lewo, raz w prawo. Pamiętajmy też o tym, że zmieniają się okoliczności. Uważam, że w tych okolicznościach Szymon Hołownia byłby bardzo dobrym kandydatem na szefa Polski 2050 – ocenił.

Wyzwania stojące przed nowym przewodniczącym Polski 2050

Pytany, jakie najważniejsze zadania stoją przed nowym przewodniczącym Polski 2050, odpowiedział, że to „odbudowanie zaufania obywateli do naszej partii”. – Poza tym poruszenie uciekających procentów w sondażach. Polska 2050 to jest odpowiedzialna władza w 2027 roku – stwierdził.

