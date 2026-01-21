Wejście do KRS. Ziobro: Każda dyktatura w końcu upada

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odniósł się do akcji służb w Krajowej Radzie Sądownictwa. "Każda dyktatura w końcu upada. Tusk upadnie szybko i głośno, bo nasyłając służby na konstytucyjny organ, przekracza granicę, zza której nie ma już powrotu do cywilizowanego świata. Brzydzą się nim już nawet w Brukseli, bo w Unii Europejskiej nie ma miejsca na Łukaszenkę bis" – ocenił przebywający na Węgrzech polityk PiS.

Na miejscu stawiła się grupa posłów PiS, którym wejście do budynku chciała umożliwić przewodnicząca Rady, Dagmara Pawełczyk-Woicka, co było blokowane.

Prokuratorzy w asyście policji weszli w środę do gmachu, w którym siedzibę ma Krajowa Rada Sądownictwa. Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że czynności odbywają się w pomieszczeniach należących do biura Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. Informacje na temat przeprowadzanych w środę czynności przekazała podczas popołudniowej konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Anna Adamiak.

Czynności w siedzibie KRS. Prokuratura podaje szczegóły

Jak podkreśliła, są one realizowane w oparciu o postanowienie wydane 13 grudnia o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte po złożonym 28 marca ubiegłego roku zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa. – Dotyczy ono ukrywania dokumentów poprzez odmowę ich wydania, a także powoływanie się na pełnioną funkcję w sytuacji, kiedy osoby powołujące się tej funkcji nie sprawują – wyjaśniła.

Adamiak wskazywała, iż materiał zgromadzony w postępowaniu pozwolił na ustalenie, że osoby, które zostały odwołane z funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz jego zastępcy wciąż podejmują czynności jako osoby dziś już nieuprawnione.

Więcej informacji na temat przebiegu prowadzonych czynności Prokuratura Krajowa ma podać po ich zakończeniu. – Celem tych czynności jest odebranie i zabezpieczenie dowodów w prowadzonym postępowaniu – podsumowała.

