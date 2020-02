Boso przez dżunglę

"Memento mori – w dżungli stale pamiętaj o swojej śmierci, która na ciebie nie czeka. W dżungli śmierć nie czeka, lecz czyha, a czasami ściga lub rzuca się znienacka” – tę uwagę zanotował Cejrowski w swoim zeszycie w kratkę. To jeden z niewielu fragmentów książki „Piechotą do źródeł Orinoko”, w którym podróżnik pisze z – nomen omen – śmiertelną powagą o tym, co w każdym momencie mogło przydarzyć się jemu i jego towarzyszom. A gdyby się przydarzyło, teraz zapewne nie recenzowałbym drugiego wydania książki Wojciecha Cejrowskiego. Chyba że byłoby to wydanie pośmiertnych zapisków. (...)