Zaprezentowano sztab wyborczy Andrzeja Dudy

W sztabie wyborczym znaleźli się Beata Szydło, Joachim Brudziński, Paweł Szefernaker i Adam Bielan. Ten ostatni polityk zostanie rzecznikiem sztabu, natomiast była premier będzie jego przewodniczącą. Dodatkowo, szefową kampanii wyborczej będzie mec. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, polityk związana z Porozumieniem Jarosława Gowina.

– Mamy więc zawodników wypróbowanych i takich, którzy są naszą nadzieją – ocenił Andrzej Duda. Dalej zaapelował o prowadzenie kampanii z szacunkiem i kulturą.

– Proszę o to, żeby nie było takich sytuacji, jak mieliśmy ostatnio w Pucku i czy takich jak mieliśmy ostatnio, niestety w polskim Sejmie. Żeby nie było obrażających, obscenicznych gestów, żeby nie było obrażających słów i zachowań. To jest coś, co w polityce nie powinno mieć miejsca – podkreślił.