Na tę zmianę czekały osoby z niepełnosprawnościami. Resort przedstawił projekt ustawy

Zaproponowane rozwiązania odciążą osoby zajmujące się osobami z niepełnosprawnościami. Postulat wprowadzenia asystenta ON był od lat zgłaszany przez to środowisko.

Założenia projektu

Projektu ustawy zakłada wprowadzenie asystencji osobistej dla młodzieży z niepełnosprawnościami. Ponadto osoba, która otrzyma pomoc asystenta będzie mogła swobodnie wybrać podmiot, który zapewni jej takie wsparcie. Może to być samorząd lub organizacje pozarządowe. Będzie także możliwość samodzielnego zatrudniania asystenta osobistego przez osobę z niepełnosprawnością.

Ustawa zakłada także możliwość wykonywania czynności pielęgnacyjno-medycznych przez asystenta osobistego – po przeszkoleniu i przy obopólnej zgodzie asystenta i użytkownika oraz wprowadzenie mechanizmu pełnej indywidualizacji wsparcia osoby z niepełnosprawnością w ramach asystencji osobistej.

Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, możliwość wsparcia asystenta pozwala na zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnościami w życiu społeczności lokalnej, w tym kulturalnej, sportowej czy utrzymywanie kontaktów społecznych. Asystencja osobista to dla wielu osób z niepełnosprawnościami podstawa tego, aby mogły pracować lub angażować w aktywność społeczną. Daje ona również możliwość niezależnego życia rodzinom i bliskim osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta przez Sejm i Senat, a potem podpisana przez prezydenta, to jej przepisy pomogą ok. 100 tys. osób z niepełnosprawnościami oraz ok. 500 tys. ich bliskich oraz osób stale wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

Konieczność wprowadzenia tego rodzaju regulacji wynika m.in. z zobowiązań zawartych w ratyfikowanej przez Polskę w 2012 roku Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

