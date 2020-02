Kuriozalny atak Nitrasa na prezydenta. Internauci odpowiadają

W dzień po ogłoszeniu skłądu sztabu wyborczego ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda wyruszył w podróż po Polsce. Serwis 300polityka.pl, który relacjonuje podróż prezydenta napisał o postoju Dudabusa na chwilę przed wizytą w Turku. "Andrzej Duda zatrzymał się w polskim sklepie Carmen, by zrobić zakupy – kawałek pasztetowej i chleb" – napisał serwis, a do swojego tekstu załączył zdjęcie.

Wygląd prezydenta postanowił skomentować poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras. "W płaszczu, krawacie i lakierach. W normalnym osiedlowym sklepiku" – napisał na Twitterze.

Kuriozalny atak na Andrzeja Dudę spotkał się z natychmiastową reakcją użytkowników tego portalu społecznościowego. "A w czym należy chodzić do sklepu?" – zapytał dziennikarz Marcin Dobski. Odpowiedzi w podobnym stylu było jednak więcej. "A co? Miał się przebrać w dres żeby wejść do osiedlowego sklepu? Dreskod" – czytamy w innym komentarzu. "Rozumiem, że Pani Kidawa między spotkaniami z wyborcami przebiera się w rozciągnięty dres i tak sobie siedzi ze swoimi sztabowcami? Przebiera się w elegancki ubiór tylko jak ma przemawiać?" – dodał kolejny internauta. "Co byś Pan napisał, gdyby poszedł w dresie?" – brzmi inny komentarz. I kolejny: "Tweet podszyty bezsilnością..."

Post Nitrasa skomentowała także jego partyjna koleżanka. Jej nie spodobało się, że prezydent kupił... chleb w plastiku.

