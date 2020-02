Polityk PiS udawał ojca wdzięcznego za 500 Plus? "Internet obiegł fake news"

Przed kilkoma dniami internet obiegł poruszający film ze spotkania Andrzeja Dudy z wyborcami. Kamery zarejestrowały, jak do prezydenta podszedł mężczyzna, aby mu podziękować za program 500 plus. Na nagraniu widać, że ma on łzy w oczach. – Panie prezydencie, chciałem panu podziękować za program 500 plus. Jestem ojcem piątki dzieci i gdyby nie pański rząd, to moja córka nie mogłaby studiować. Jest na trzecim roku studiów we Wrocławiu. Żaden rząd nie obchodził się moimi dziećmi, dziękuję – mówił.

W weekend w sieci pojawiła się grafika mająca udowadniać, że poruszająca sytuacja była tzw. ustawką, a wdzięcznym mężczyzną był Andrzej Górczyński, polityk Zjednoczonej Prawicy, który startował z list Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Informację tę szybko zaczęli rozpowszechniać użytkownicy portali społecznościowych.

Głos w sprawie zabrał wczoraj polityk, który zaprzeczył, jakoby to on był na nagraniu z prezydentem. "Uprzejmie informuje że ktoś pomylił mnie z tym panem który ma 5 dzieci. Ja mam tylko 2" – napisał.

Górczyński załączył do swojego wpisu artykuł z serwisu lowiczanin.info. Czytamy w nim o "fake newsie, który obiegł internet". Serwis stanowczo podkreśla, że mężczyzna z nagrania to z całą pewnością nie polityk Zjednoczonej Prawicy.

"Żyjemy w małym środowisku nietrudno było się nam dowiedzieć, że faktycznie wzruszony ojciec to Jacek N. z gminy Kiernozia. Mężczyzna faktycznie ma kilkoro dzieci i jest córka studiuje. Jest znany m.in. z tego, że w czasie Dnia Kiernozkiego Dzika, organizowanego w parku Łączyńskich w Kiernozi był bezkonkurencyjny w konkurencjach siłowych. Również przez kilkunastu laty, gdy Łowicz odwiedził strongman Mariusz Pudzianowski, pan Jacek chętnie zgłosił się do konkursów z udziałem publiczności. Nieźle sobie w nich radził" – wyjaśniono.

Dalej napisano: "Andrzej Górczyński jest dużo bardziej rozpoznawalną postacią, jego gospodarstwo położone jest Wola Kałkowej w gminie Bedlno, a częściowo w gminie Zduny. Był przez wiele lat prezesem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, potem zastępcą dyrektora KRUS w Łodzi, jest członkiem OSP, a przede wszystkim na dwoje dzieci".