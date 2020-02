Wcześniejsze wybory parlamentarne? Jasna odpowiedź Bielana

Europoseł Adam Bielan stwierdził, że Zjednoczona Prawica ma w parlamencie "odnowiony mandat demokratyczny, wyjątkowo silny". – Z całą pewnością Sejm obecnej kadencji będzie trwać do jesieni 2023 roku – powiedział Bielan.

Ocenił, że Polacy stoją przed ważnym wyborem: – To jest również wybór modelu współpracy z rządem. Mamy z jednej strony model, który preferuje pan prezydent Andrzej Duda – życzliwej współpracy. Wybór jest również między innym modelem – permanentnej wojny na górze, brutalnej wojny domowej w Polsce, który preferuje pani Małgorzata Kidawa-Błońska.

Szef sztabu Andrzeja Dudy zaznaczył, że "wybory przyspieszone są wtedy, kiedy kruszy się większość parlamentarna". – Nic na to nie wskazuje, że w tej kadencji do czegoś takiego dojdzie. W związku z tym będziemy mieć obecny parlament i obecny rząd do jesieni 2023 roku. I albo będziemy mieć prezydenta, który zgodnie w współpracuje z rządem - czasem krytycznie patrzy na niektóre działania, ale jednak nie wkłada przy każdej okazji kija w szprychy - albo będziemy mieć kandydata opozycji, który (...) będzie torpedować wszystkie działania tego rządu – stwierdził gość Moniki Olejnik.