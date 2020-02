"Mamy coś, czego Zachód w większości dzisiaj już nie ma"

W trakcie wizyty w Rabce-Zdroju, prezydent Andrzej Duda uroczyście odsłonił tablicę upamiętniającą śp. Marię Kaczyńską.

– Chcę, żebyśmy doprowadzili Polskę do takiego rozwoju jak jest na zachodzie Europy, gdzie nigdy nie było komunizmu, gdzie nigdy nie było żelaznej kurtyny, gdzie nigdy nie było obcej dominacji, gdzie mogli sami o sobie decydować, sami rozwijać – mówił prezydent podczas spotkania z mieszkańcami.

– My mamy naszą wielką siłę dodatkową. Wiecie co nią jest? Coś, czego Zachód w większości dzisiaj już nie ma. To nasza wiara, to nasza tradycja, to nasza kultura tak głęboko zakorzeniona w naszych rodzinach, oparta na korzeniach chrześcijańskich – stwierdził Duda.

Jak podkreślił dalej prezydent, chciałby wspierać rząd, w działaniach, które sprzyjają społeczeństwu. – Które są mądre, w tych które budują społeczny potencjał, które budują potencjał naszego państwa, które wzmacniają rodzinę, które blokują wszelkie procesy niszczenia polskiej rodziny, w tym co ważne dla nas i naszego państwa – tłumaczył prezydent.