"Kosiniak-Kamysz: Ruszamy z Podkarpacia. To tam rozpoczęło się zwycięstwo PiS".

– To jest symboliczne. Stamtąd się rozpoczął marsz po zwycięstwo PiS. To było pierwsze województwo, w którym zaczęli rządzić, rządzą nim już od kilku dobrych lat, zresztą z miernym skutkiem, choćby w ochronie zdrowia. Tam się rozpoczęło zwycięstwo PiS. My stamtąd ruszamy i wygramy z PiS-em, startując z Podkarpacia – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Radiem ZET.

– My nie mamy takich pieniędzy, ale będzie to duże wydarzenie. Mam nadzieję, że ze wspaniałą atmosferą, dobrą energią, takie jednoczące, z dobrym sygnałem, nadzieją dla Polski – zapowiadał lider ludowców. – Nie wiem, czy inni kandydaci przedstawią tak bogaty program, jak ja. Nie chwaliłem się jak wprowadzałem roczny urlop rodzicielski, tysiąc złotych na każde dziecko, żłobki, przedszkola za złotówkę, senior wigor, pracę dla młodych i teraz trzeba to odrobić – dodał.

– Prowadzę kampanię w najmniejszych nawet miejscowościach i w dużych miastach. Oczywiście ona wizerunkowo będzie widoczna za jakiś czas – zaznaczał polityk.