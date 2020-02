Żona Kosiniaka-Kamysza wystąpiła podczas konwencji. Zacytowała czułego SMS-a

– To jedno z najważniejszych dla mnie spotkań. dziękuje, że jesteście z Władkiem, za to, że jesteście razem z nami– mówiła Paulina Kosiniak-Kamysz na konwencji w Rzeszowie. Zacytowała smsa z 14 września 2019, którego otrzymała od męża: „Kocham was nad życie i to wszystko robię dla was. Jestem z wami na wieczorną kąpiel”. – I tak w skrócie wyglądała u nas w domu druga połowa ubiegłego roku – mówiła.

Żona PSL mówiła o tym, jaką będzie Pierwszą Damą. Zapewniła, że nie będzie "milczącą" pierwszą damą, która nie ma swojego zdania, "chowa się za ogrodzeniem prezydenckiego pałacu i wyłącznie statystuje swojemu mężowi". – Będę krzyczeć, będę przypominać o nas - o kobietach, o słabszych, niepełnosprawnych, o wartościach, które są dla nas najważniejsze. Nie dam się zamknąć pod kryształowym żyrandolem – mówiła.

Paulina Kosiniak-Kamysz wskazał, że z zawodu jest dentystką, dlatego wspólnie z ekspertami stworzy narodowy program zdrowia "przywracający zdrowy uśmiech każdemu dziecku w Polsce". – Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by gabinet dentystyczny, ale też lekarski, przystosowany również do leczenia dzieci niepełnosprawnych powstał w każdej gminie. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby nasze dzieci bały się uśmiechać tylko dlatego, że ich rodziców nie stać na leczenie zębów – wskazała.

Zapowiedziała również powołanie fundacji, która uzupełniałaby przez społeczne zbiórki środki brakujące na leczenie dzieci. Paulina Kosiniak-Kamysz oświadczyła również, że "chce być ambasadorką walki ze smogiem": – Wiem, że rząd ma plan, strategię, ale efektów nie widać.

Kosiniak-Kamysz odniosła się także do kwestii plastiku. – Chcę by Kancelaria Prezydenta była wolna od plastiku. Wprowadzimy rozwiązania, które zminimalizują zużycie tego surowca. Mam nadzieję, że później przyjdzie czas na inne urzędy, szkoły i przedszkola, aż wreszcie przestaniemy zaśmiecać nasze środowisko – mówiła.