Kidawa-Błońska: Aptekarze mogliby informować o procedurach medycznych i uspokajać Polaków

– Skoro w mediach pojawiają się informacje, to rząd powinien się do nich odnosić, choćby dzisiejsza historia pacjentki, która przyleciała samolotem do Krakowa, czy kobiety zamkniętej w izolatce. Rząd powinien się do tego odnieść; powinien powiedzieć dlaczego w szpitalach nie działają w pełnie procedury – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska podczas niedzielnej konferencji prasowej w Jeleniej Górze.

Jej zdaniem rząd powinien wykorzystać aptekarzy do informowania pacjentów o tym, jak należy się zachować w sytuacji epidemii: – Aptekarze mogliby informować o procedurach medycznych i uspokajać Polaków.

Pod koniec tygodnia Kidawa-Błońska apelowała do rządu, aby ujawnił prawdę o sytuacji epidemiologicznej w Polsce. W piątek na twitterowym profilu kandydatki PO na prezydenta pojawił się zaskakujący apel. "Wzywam premiera Morawieckiego i rząd do ujawnienia prawdy o przypadkach koronawirusa w Polsce. Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest najważniejsze" – napisała.