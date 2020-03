"Chciałam przypomnieć, że w pana rękach...". Kidawa-Błońska zwróciła się do prezydenta

"Jak śmiesz, dupku?". Popis chamstwa w wykonaniu Sikorskiego

Jak śmiesz, dupku, ogłaszać co jest dobre, a co złe, dla Polski? Kto Cię do tego upoważnił? – w tych słowach Radosław Sikorski zwrócił się do sędziego Przemysława Radzika.