Lisicki: Bóle porodowe w Polsce 2050 zakończone. Ziemkiewicz: Spekulacje o rządzie technicznym

W sobotę odbyły się wybory na szefa partii. O stanowisko ubiegały się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz Paulina Hennig-Kloska. W głosowaniu zwyciężyła ostatecznie minister funduszy i polityki regionalnej.

Pierwsza próba przeprowadzenia drugiej tury wyborów na przewodniczącą Polski 2050 odbyła się 12 stycznia, ale została unieważniona z powodu problemów technicznych. Sobotnie głosowanie odbyło się z wykorzystaniem innego systemu informatycznego.