Burza po wystąpieniu sędziego na kongresie Brauna. Żurek podejmuje kroki

Sędzia wystąpił jako panelista podczas konferencji programowej partii Grzegorza Brauna. Chodzi o Kongres Inicjatyw Narodowych, Gospodarczych i Samorządowych, który odbył się 31 stycznia w Łochowie.

Reakcja Ministerstwa Sprawiedliwości

Według doniesień medialnych sędzia Schab brał udział w panelu dotyczącym sądownictwa. W trakcie wystąpienia miał opowiadać się za powszechną weryfikacją sędziów oraz gruntowną zmianą obecnego systemu wymiaru sprawiedliwości. Jeszcze przed kongresem udział sędziego w wydarzeniu skomentował wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur, który zwrócił uwagę na kwestię apolityczności sędziów oraz charakter organizatora konferencji.

Po publikacjach medialnych minister Waldemar Żurek zdecydował o powołaniu sędzi Barbary Augustyniak z Sądu Apelacyjnego w Łodzi na rzecznika dyscyplinarnego ad hoc. Jej zadaniem będzie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego wobec sędziego Schaba.

W komunikacie opublikowanym we wtorek na stronie resortu wskazano, że udział sędziego w konferencji programowej partii politycznej może stanowić przewinienie dyscyplinarne polegające na uchybieniu godności urzędu. Resort przypomniał również, że zgodnie z Konstytucją sędzia nie może należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności publicznej, która mogłaby naruszać zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W ocenie ministerstwa publiczne prezentowanie poglądów politycznych lub udział w debacie politycznej może podważać zaufanie do bezstronności sędziego.

Ryzyko konfliktu interesów

W komunikacie podkreślono, że szczególne ryzyko konfliktu interesów może pojawiać się przy publicznych wystąpieniach sędziów, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych. Zaznaczono, że w sytuacjach budzących wątpliwości sędziowie powinni kierować się zasadą powściągliwości w celu ochrony autorytetu urzędu.

Ministerstwo Sprawiedliwości podaje, że wyznaczona do prowadzenia sprawy sędzia Barbara Augustyniak ma ponad 30 lat doświadczenia orzeczniczego i specjalizuje się w sprawach karnych. Od 2017 roku orzeka w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. Wcześniej pracowała w sądach okręgowych i rejonowych. Była także wizytatorem Sądu Okręgowego w Łodzi oraz wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Uczestniczy również w projektach edukacyjnych dotyczących orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Postępowanie wyjaśniające ma ustalić, czy udział sędziego w wydarzeniu politycznym stanowił naruszenie obowiązków służbowych.

