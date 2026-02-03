Tysiące z imprezy Brauna dla Ukrainy. Znamy kwotę

W sobotę w Arche Pałac i Folwark Łochów odbyło się się flagowe wydarzenie programowe partii Grzegorza Brauna, Konfederacji Korony Polskiej. W jednym z 12 paneli, prowadzonym przez Jana Pospieszalskiego i poświęconym wolności słowa, swobodzie badań, publikacji oraz debaty publicznej, wziął udział redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

– Piekło ryczy i słychać to nawet tu, w Łochowie. Próbowano nawet tę konferencję udaremnić. Bardzo dziękuję gospodarzom tego miejsca, że mimo różnych ciśnień sytuacyjnych, wywiązują się z tej umowy, która została zawarta – tak europoseł Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej, otworzył kongres KINGS.

Ponad 120 tys. złotych na wsparcie Ukrainy

Choć gospodarze nie odwołali imprezy Brauna, to postanowili wykonać inny gest, którym pokazali, że nie zgadzają się z poglądami prezentowanymi przez Koroną.

Prezes zarządu Arche SA Władysław Grochowski ogłosił: "Niestety tego typu zdarzenia to paliwo dla ekstremizmów, nakręcania spirali podziałów i radykalizmu, które są czymś zupełnie obcym moim wartościom oraz firmie, którą zbudowałem".

"Zdecydowałem więc, że cały przychód z tej imprezy przekażemy na pomoc walczącej Ukrainie, którą od pierwszego dnia wojny bardzo mocno wspieramy. Sądzę, że Konfederacja Korony Polskiej, to niebezpieczny ruch i władze nie powinny tego ignorować. Ale zdecydowanie powinna się włączyć, zająć stanowisko i neutralizować takie sytuacje" – stwierdził Grochowski.

"Zgodnie z zapowiedzą cały przychód z sobotniego kongresu organizowanego przez Konfederacje Korony Polskiej Grzegorza Brauna w obiekcie Pałac i Folwark Łochów trafi na pomoc potrzebującym w Ukrainie. Nie chodzi tutaj o zysk, ale o cały przychód z tego wydarzenia, czyli również wszelkie poniesione przez Arche koszty w kwocie 121 tys. 234 zł" – przekazała spółka redakcji Wyborcza.biz.

Czytaj też:

Frtiz: Jesteśmy uciskani przez państwoCzytaj też:

Braun na KINGS: Konfederacja Korony Polskiej jest głosem milionów Polaków