Odwołanie prezesa TVP? "Absolutnie nie ma mowy"

Prezydent Andrzej Duda poprosił dziś o pilne spotkanie szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. Rozmowa dotyczyła prawdopodobnie ustawy o rekompensacie dla mediów publicznych. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu prezydent spotkał się w tej samej sprawie z przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz prezesem Polskiego Radia Agnieszką Kamińską, a także z prezesem TVP Jackiem Kurskim.

Według źródeł portalu wp.pl z Pałacu Prezydenckiego, prezydent zażądał od Krzysztofa Czabańskiego odwołania przez Radę Mediów Narodowych prezesa TVP Jacka Kurskiego. Jeśli to się stanie, Andrzej Duda ma podpisać ustawę o mediach publicznych. – Prezydent chce, by decyzja ws. prezesa TVP zapadła do końca tygodnia – twierdzi informator portalu. Z kolei jeśli Jacek Kurski pozostanie na stanowisku, to prezydent ma się skłaniać ku zawetowaniu ustawy.

Jednocześnie wp.pl twierdzi, że na odwołanie Jacka Kurskiego nie zgadza się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Portal wpolityce.pl przekonuje, że żadne odwołanie prezesa TVP nie wchodzi w grę. – Decyzja czynników decyzyjnych w tej sprawie jest jednoznaczna. Absolutnie nie ma mowy o odwołaniu prezesa TVP. Koniec, kropka – podkreśla informator portalu.

Sprawę opisuje także Onet. Nieoficjalnie nikt z rozmówców portalu z otoczenia Andrzeja Dudy, i w kierownictwie PiS, nie potwierdza tych doniesień, które uznają za "sensacyjne" i za "kaczkę dziennikarską".

W połowie lutego Sejm znowelizował ustawę abonamentową i przyznał mediom publicznym rekompensatę w kwocie prawie 2 miliardów złotych. Politycy Koalicji Obywatelskiej próbowali to zablokować, żądając przyznania tych pieniędzy na leczenie onkologiczne. Od tamtej pory narracja opozycji koncentrowała się wokół tego tematu. Politycy opozycji wzywali prezydenta Andrzeja Dudę do zawetowania ustawy.