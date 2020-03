Koronawirus zatrzymał polskich siatkarzy. Nie pojadą na mistrzostwa

Jeszcze wczoraj prowadzone były rozmowy z CEV i Trentino Volley, aby przenieść mecz do Polski lub na neutralny grunt, do Austrii, jednak nie doszło w tej kwestii do porozumienia z Włochami.

Prezes Gorol, po konsultacjach z zawodnikami, stwierdził, że w takim układzie nie warto ryzykować ich zdrowiem i życiem i podjął decyzję o tym, że nie przyjadą na rozgrywki. Jastrzębski liczy się z otrzymaniem walkowera i kary finansowej.

Jak podkreśla prezes klubu, nie przemawia do niego argumentacja, że hala, w której mieliby grać znajduje się 200 km od zagrożonego terenu. Na decyzję o oddaniu meczu wpływa też fakt, że spotkanie miałoby zostać rozegrane przy pełnych trybunach. – Nie chcemy ryzykować zdrowiem siatkarzy – dodaje działacz.