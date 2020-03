Premier: Dla nas czyste powietrze nie ma ceny

Konferencja premiera odbyła się w Skawinie. To gmina, która jako pierwsza w Polsce przystąpiła do programu STOP SMOG. – "Czyste powietrze" to niższe koszty dla naszych obywateli, dla polskich rodzin, to czystsze powietrze, lepsze powietrze wokół nas i lepsze warunki dla całej gospodarki. Dzięki dobrej współpracy z samorządami ten program nabiera rozpędu – mówił Mateusz Morawiecki. – Dla nas czyste powietrze nie ma ceny. Na ten program będziemy kładli coraz wiekszy nacisk. Inwestujemy w niego pieniądze budżetu państwa i środki unijne – dodawał.

Premier Morawiecki mówił, że w ciągu najbliższych lat rząd chce doprowadzić do poprawy jakości powietrza. – Do takiej poprawy, by powietrze w miastach i miejscowościach było czyste. To nasze podstawowe zadanie. Zdrowe i czyste powietrze i więcej pieniędzy w kieszeniach Polaków – mówił.

Rządowy program "Czyste powietrze" ma pomóc Polakom w ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Chodzi m.in. o wymianę przestarzałych pieców trujących środowisko. Zgłaszając się do programu możemy liczyć na dofinansowanie w wymianie takich źródeł ciepła na nowoczesne.

Do tej pory w ramach programu zostało podpisanych ponad 73 tys. wniosków, a kwota dotacji sięgnęła 1,2 mld zł. Średnia dotacja wyniosła 18,9 tys. zł. W budżecie na ten rok na kasową realizację umów zostanie przeznaczone 1,9 mld zł.

Przede wszystkim ma się zmienić czas rozpatrywania wniosków. Zamiast 90 dni, na odpowiedź będziemy czekać tylko 30 dni. Dotacje mają trafić z kolei maksymalnie po 30 dniach od dostarczenia faktur. Preferowane mają też być bezdymne rozwiązania i OZE. Do programu włączone zostaną także banki, w których będzie można złożyć wniosek o dotację i pożyczkę. Złożone w ten sposób dokumenty rozpatrywane będą w ciągu 14 dni.