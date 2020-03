Kwarantanna w Policach. Nowe informacje

W po południu zgłoszono, że dwie uczennice Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policjach mają objawy mogące świadczyć o zakażeniu koronawirusem. Obie trafiły do szpitala. U obu wykluczono zachorowanie na anginę lub grypę. Obie spędzały ferie zimowe za granicą – jedna we Włoszech, druga w Szwajcarii, ale odwiedziła też Mediolan.

Władze podjęły decyzję o przeprowadzeniu kwarantanny. Ma ona zostać odwołana dopiero po otrzymaniu informacji wykluczającej obecność koronawirusa.

Z informacji płynących ze szpitala wojewódzkiego w Szczecinie wynika, że również stan dwóch uczennic, u których wystąpiły niepokojące objawy, "poprawia się i jest oceniany na dobry, zadowalający" – opisuje Radio Zet. Z kolei rzecznik Starostwa Powiatowego w Policach Mateusz Frąckowiak przekazał, że stan zdrowia uczniów i wychowawców poddanych kwarantannie nie budzi zastrzeżeń i nie wymaga interwencji lekarskich.

Dotychczas w Polsce nie potwierdzono ani jednego przypadku wystąpienia koronawirusa. Od 31 grudnia 2019 r. do 3 marca br. odnotowano 90 tys. 663 potwierdzone przypadki COVID-19, w tym 3 tys. 124 zgony – podał we wtorek Główny Inspektorat Sanitarny. GIS nie zaleca podróżowania m.in. do Chin i Włoch.