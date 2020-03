GIS wydał nowe zalecenia w związku z koronawirusem

Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do dnia 28 marca 2020 r. Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu i Japonii.

Według stanu na 3 marca 2020 r. zgłoszono 3 124 zgony z: Chin (2946), Iranu (66), Włoch (52), Korei Południowej (34), pokładu międzynarodowego przewoźnika (Japonia) (6), Japonii (6), Stanów Zjednoczonych Ameryki (6)), Francji (3), Australii (1), Filipin (1), San Marino (1), Tajwanu (1) i Tajlandii (1).

Działania w Chinach

Aby ograniczyć epidemię, chińskie władze wdrożyły szereg nadzwyczajnych środków, takich jak odwołanie obchodów Nowego Roku Księżycowego oraz zamknięcie kin i parków rozrywki. Ponadto został zawieszony transport publiczny, lotnisko Wuhan Tianhe zostało zamknięte 23 stycznia, a rygorystyczne kontrole wyjazdowe zostały wprowadzone w wielu dużych miastach w prowincji Hubei. Na dzień 24 stycznia 2020 r. cały transport publiczny został zawieszony w co najmniej 10 miastach w pobliżu Wuhan, dotykając ponad 20,5 miliona ludzi. Chińscy touroperatorzy odwołali wszystkie wycieczki grupowe i czasowo wstrzymali sprzedaż biletów lotniczych i pakietów hotelowych. 26 stycznia władze zarządziły tymczasowy zakaz handlu dzikimi zwierzętami w całych Chinach.

Działania we Włoszech

W związku z ogniskami COVID-19 w północnych Włoszech, rząd włoski wydał dekret, na mocy którego zakazano wstępu oraz opuszczania 10 gmin w Lombardii oraz jednej gminy w Wenecji Euganejskiej. W niektórych miastach odwołano imprezy masowe, zamknięto miejsca spotkań publicznych oraz szkoły.