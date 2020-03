"Niech ktoś mi wskaże inną gazetę na świecie, która...". "Wyborcza" zlustrowała politycznie pacjenta z koronawirusem

Przypomnijmy, że podczas porannej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował o pierwszym potwierdzonym przypadku koronawirusa w Polsce. Zarażony pacjent przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Szef resortu zdrowia nie zdradzał zbyt wiele szczegółów na temat pacjenta, chcąc uszanować jego prywatność. "Zlustrowała" go za to "Gazeta Wyborcza". Sposób w jaki to zrobiła aż trudno uwierzyć. W artykule poinformowano bowiem... z jaką partią był powiązany.

"Jak ustaliła 'Wyborcza', pacjent z koronawirusem był działaczem PiS. W przeszłości startował do Sejmu w okręgu lubuskim. Po oskarżeniach IPN o kłamstwo lustracyjne wycofał się z polityki" – czytamy.

Niedługo później informacja ta zniknęła ze strony internetowej gazety.







"Koronawirus jest już w ponad 70 krajach, a zakażonych jest ponad 90.000 pacjentów. Niech ktoś mi wskaże inną gazetę na świecie, która politycznie zlustrowała pacjenta. Jest duża szansa, że to jedyny taki przypadek. Jedyny w skali świata i jedyny na 90.000. Rekord" – skomentował sprawę Daniel Liszkiewicz z TVP Info.

"To jest jak Polska w pigułce. Koronawirus przyjeżdża z Niemiec, zarażony działaczem PiS, jakieś konflikty partyjne, lustracja, IPN, spinająca ten wątek 'Wyborcza', panika mediów, itd. Z dystansu to jeszcze wyraźniej wyglada jak historia zbiorowego szaleństwa" – napisał z kolei Marcin Makowski, dziennikarz "Do Rzeczy".