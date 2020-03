Szumowski: Najważniejsze, żeby nie panikować

– Najważniejsze, żeby nie panikować, żeby nie poddawać się emocjom, bo jest to pierwsza taka sytuacja, takiej epidemii na świecie, której jeszcze w Polsce nie ma, ale czekamy cały czas – mówił minister zdrowia, komentując sytuacje w studiu TVP Info.

– Rozprzestrzenianie przez osoby jakichś informacji nieprawdziwych czy jakichś informacji straszących, widzimy, że wysyłają sobie ludzie wzajemnie różne informacje, może doprowadzić do tego co mamy we Francji w tej chwili, czyli de facto selekcję pacjentów na izbach przyjęć, chory do szpitala, chory do domu. Tego byśmy chcieli uniknąć – tłumaczył dalej Szumowski.

Na całym świecie odnotowano już ponad 90 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło ponad 3 tys. osób.

