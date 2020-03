Chodzi o film „Polityka”.

– Byłem chyba ostatnim reżyserem, który powinien taki film robić, a to za sprawą tego, że byłem właśnie raz w życiu na wyborach, nie czytam gazet, nie śledzę mediów – oświadczył w przypływie szczerości w Radiu Zet. – Nie jest tak, że można zainteresować ludzi czymś, co nas nie interesuje. W momencie, gdy dla mnie temat jest pasywny i kręci mnie co najwyżej od strony handlowej, marketingowej. No nie da się z czegoś takiego zrobić dobrego filmu i to nie był dobry film – dodał.

Tak jakby wszystkie pozostałe były dobre i robione z potrzeby serca, a nie „dla kasy”.