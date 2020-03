Seks, mistyka i sprawa Jeana Vaniera

Nie ma co ukrywać, że to była medialna i kościelna bomba. Jeden z największych autorytetów katolickich wieków XX i XXI, człowiek, który zmienił, a może lepiej powiedzieć – upowszechnił prawdziwie ewangeliczne podejście do osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także stworzył jeden z najważniejszych ruchów katolickich (jak jest on ważny, uświadomimy sobie, gdy policzymy wszystkich tych – nawet tylko w polskim Kościele – którzy przewinęli się przez Wspólnotę L’Arche oraz Wiarę i Światło), okazał się manipulantem seksualnym wykorzystującym przez lata uzależnione od siebie albo będące w kryzysie kobiety.