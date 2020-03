Sąd skazał prezydenta Sieradza. Potrącił kobietę i uciekł

Włodarz miasta potrącił starszą kobietę. Do zdarzenia doszło w marcu ubiegłego roku. 74-letnia Anna G.szła do kościoóła. Gdy przechodziła spacerem po parkingu centrum handlowego uderzyła w nią toyota Rav 4. Kobieta upadła na asfalt, a kierowca samochodu odjechał.

Córka poszkodowanej postanowiła zgłosić sprawę policji. Po sprawdzeniu monitoringu okazało się, że autem kierował Paweł Osiewała. Prezydent Sieradza początkowo został ukarany 300-złotowym mandatem. Póżniej jednak sprawą zainteresowała się prokuratura. Osiewała usłyszał zarzuty.

Prezydent nie przyznał się do wina. Jak twierdził, nie zauważył, bo kogokolwiek potrącił. Sąd jednak nie miał wątpliwości i skazał go za doprowadzenie do potrącenia i zbiegnięcie z miejsca zdarzenia na karę 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Dodatkowo Osiewała musi zapłacić poszkodowanej 10 tysięcy złotych nawiązki, ma też orzeczony zakaz prowadzenia samochodów na okres 3 lat.