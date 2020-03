"Wkur…ją mnie ludzie, którzy od kilku lat grzebią w naszych prawach". Znana feministka zachwala swoją książkę

Klementyna Suchanow wiele razy brała udział w kontrowersyjnych i agresywnych akcjach skierowanych wobec PiS i prezydenta Andrzeja Dudy. W grudniu 2017 roku pisarka wzięła np. udział w akcji obrzucania samochodów wyjeżdżających z Pałacu Prezydenckiego jajkami.

"Napisałam tę książkę z wku…wu”

Suchanow to znana feministka, pisarka i aktywistka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet – czytamy w opisie książki „To jest Wojna. Kobiety, fundamentaliści nowe Średniowiecze”.

„Zaskakuje cię to, jak bardzo się upodabnia do świata »podręcznych« z powieści Margaret Atwood? Masz rację, od kilku lat dzieje się coś bez precedensu. Czytasz wiadomości z Polski, Argentyny, ze Stanów Zjednoczonych czy Włoch i widzisz te same średniowieczne pomysły, krążące niebezpiecznie szybko po całym globie. Ktoś chce ci odebrać prawo do decydowania o intymności, o twoim ciele, o tym, jak kochać i kogo, i w ogóle jak żyć” – czytamy dalej.

Suchanow swoją książkę reklamuje też w krótkim nagraniu dla Wydawnictwa Agora, gdzie tłumaczy, że napisała ją z „wku...wu”.

– Wkur…ją mnie ludzie, którzy od kilku lat grzebią w naszych prawach, którzy demonizują naszą rzeczywistość (...) przywołując nam średniowiecze. To książka wkurzonej kobiety. (…) To książka o fundamentalistach religijnych, którzy nam dzisiaj urządzają świat w sposób chory (…). Mam nadzieję, że ten wku…w was porwie i spotkamy się na ulicach, bo nie wiem jaki jest sposób na przepędzenie tych panów, którzy weszli już do polityki i piszą prawa za nas – tłumaczy pisarka.