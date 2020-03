Dworczyk: Będzie wsparcie dla firm, spirytus bez akcyzy i infolinia dla lekarzy

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkał się dziś rządowy zespół zarządzania kryzysowego, by omówić sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Po posiedzeniu szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że minister rozwoju Jadwiga Emilewicz została zobowiązana, by do wtorku przedstawić pakiet propozycji wsparcia dla firm z branż najbardziej dotkniętych stratami. Chodzi przede wszystkim o branżę turystyczną i przewozową.

Dworczyk oznajmił także, że minister finansów Tadeusz Kościński wyda w poniedziałej rozporządzenie zwalniające z akcyzy spirytus, który będzie przeznaczony na produkcję środków biobójczych. Chodzi orozpoczęcie produkcji przez Orlen płynu do dezynfekcji, który ma trafić do szkół pod koniec następnego tygodnia. Z kolei Ministerstwo Zdrowia w przyszłym tygodniu uruchomi specjalistyczną infolinię przeznaczoną wyłącznie dla lekarzy. – Takie informacje docierały do nas z terenu, z takimi propozycjami wczoraj wystąpili przedstawiciele klubów opozycyjnych – mówił Dworczyk.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował dziś o potwierdzeniu czterech kolejnych przypadków koronawirusa w Polsce. Pacjenci są objęci opieką medyczną w Szczecinie, Wrocławiu i Ostródzie.