Szokujące słowa Lubnauer: Kaczyński położył "lachę" na prezydenturze Andrzeja Dudy

– Można powiedzieć, że prezes Kaczyński położył "lachę" na prezydenturze Andrzeja Dudy, doszedł do wniosku że nie jest aż tyle warta co wsparcie telewizji dla PiS-u podczas wyborów w 2023 roku – stwierdziła Lubanuer na antenie radia TOK FM.

Katarzyna Lubnauer stwierdziła, że "na pewno dla rządu PiS zdrowie nie było priorytetem". – Jeśli mówimy o demagogii, to czym jest telewizja publiczna? Jeden wielki producent demagogii przez 24 godz. na dobę. Andrzej Duda podpisując 2 miliardy dla TVP przyłączył się do gestu Joanny Lichockiej i też pokazał Polakom palec – oceniła była szefowa Nowoczesnej.

Tymczasem prezydent Andrzej Duda ogłosił wielki Fundusz Medyczny. Fundusz będzie zewnętrznym źródłem finansowania potrzeb systemu ochrony zdrowia, w tym m.in. leczenia dzieci dotkniętych chorobami onkologicznymi i chorobami rzadkimi, które wymagają technologii medycznych niedostępnych w Polsce,zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego oraz rozwoju infrastruktury szpitalnej dla leczenia chorób onkologicznych, kardiologicznych i neurologicznych, a także finansowania wysokokosztowych innowacyjnych leków dla dzieci chorych na nowotwory, choroby rzadkie, ciężkie schorzenia neurologiczne. Fundusz ma też finansować programy i działania profilaktyczne na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób cywilizacyjnych i zakaźnych.

– Rozmawiałem z panem premierem. Postanowiliśmy, że znajdziemy dodatkową pulę środków, która wzmocni ochronę zdrowia w Polsce. Premier potwierdził, że to będą prawie 3 mld na ochronę zdrowia. Są zabezpieczone na wypadek walki z koronawirusem. Mam nadzieję, że epidemii nie będzie, że koronawirus minie i będzie można te środki wykorzystać na onkologię, inne potrzeby ochrony zdrowia. Już dziś jest to 104 mld rocznie, ale będziemy potrzebowali pieniędzy, bo mamy strategię onkologiczną. Wydatki na ochronę zdrowia będą się zwiększały. Taki jest plan i to będziemy realizowali. O tym państwa zapewniam – mówił prezydent Andrzej Duda w sobotę w Nysie.