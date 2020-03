"Nie byłbym sobą...". Owsiak ogłasza wyniki ostatniej akcji WOŚP. I atakuje prezydenta

Pieniądze z tegorocznej zbiórki zostaną przeznaczone na polepszenie standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Hasłem tegorocznego finału było "Wiatr w żagle". Wynik zbiórki to nowy rekord środków, jakie zebrała WOŚP.

W dniu głównej odsłony akcji, 12 stycznia br., na całym świecie zagrało około 1750 sztabów, w tym 100 poza granicami Polski, a na ulice wyszło blisko 120 tysięcy wolontariuszy. Odbyło się też wiele koncertów, happeningów i innych imprez – opisuje portal Onet. – Tego nie da się wymazać. To jest ogromna suma. Suma, za którą teraz będziemy mogli kupić sprzęt medyczny, nad którym już się zastanawiamy. Nasi eksperci już rozmawiają ze szpitalami, z lekarzami na ten temat – mówił Jerzy Owsiak podczas konferencji prasowej w Warszawie. Jak stwierdził, Polacy udowodnili, że potrafią robić rzeczy ważne i podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce.

Nie zabrakło komentarza dotyczącego podpisania przez prezydenta noweli ustawy abonamentowej, która przyznaje mediom publicznym 2 mld zł rekompensaty za utracony abonament. Opozycja postulowała, aby środki te przeznaczyć na onkologię. – Nie byłbym sobą, gdybym w tym miejscy nie powiedział, że ta kwota wobec 2 mld złotych przeznaczonych na media publiczne, to mała cząstka – powiedział Owsiak po ogłoszeniu wyniku tegorocznej zbiórki. – Telewizja nie leczy. Nie znam takiej telewizji na świecie, o której pan prezydent mówił. Telewizja bawi i taki ma cel. Ma nas bawić i informować. Nie mam nic przeciwko takiej telewizji. Niech będzie śmieszna, przebojowa i ciekawa. To, że telewizja leczy, to nieprawda. Leczą lekarze w szpitalu, którzy za pomocą urządzeń kupionych za 1/10 tej sumy będą ratować nasze życie i zdrowie – stwierdził szef WOŚP.