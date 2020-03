TVP Info dogania TVN24. Historyczny wynik Polsat News

Owsiak pomoże walczyć z koronawirusem? "Możemy zmienić plany"

– Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to my natychmiast możemy zmienić plany – stwierdził w Radiu ZET Jerzy Owsiak, pytany o to, czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy może pomóc w walce z koronawirusem. Zapewnił, że zebrane pieniądze mogą...