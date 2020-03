"Społeczeństwo ma prawo wiedzieć". Zaskakujący apel szefowej kampanii Dudy do Kosiniaka-Kamysza

– Społeczeństwo ma prawo wiedzieć jakie poglądy w kluczowych kwestiach, kwestiach wartości, rodziny mają kandydaci na prezydenta – stwierdziła Jolanta Turczynowicz-Kieryłło.

– W związku z tym prosimy, wzywamy prezesa Kosiniaka-Kamysza do jasnego wypowiedzenia się w tej w kwestii, czy prezes Kosiniak-Kamysz akceptuje adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Nasze wątpliwości wzbudził wywiad, o którym mówił Adam Bielan, małżonki Władysława Kosiniaka-Kamysza. W związku z tym prosimy bardzo o jasną deklarację w tej kwestii – podkreśliła.

Paulina Kosiniak-Kamysz poruszyła na antenie Radia Zet m.in. temat związków partnerskich: – Jeżeli ktoś ze sobą żyje, to dlaczego ma mieć utrudnione np. dziedziczenie czy dostęp do informacji medycznej. Te sprawy trzeba uregulować – wskazała. – Priorytetem powinno być przywrócenie finansowania metody in vitro. Co prezydent może robić w tej sprawie? Powinien zabierać głos – powiedziała na antenie Radia Zet.